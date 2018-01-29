Роскомнадзор заблокировал российский рекомендательный сервис Surfingbird.

По данным «Роскомсвободы», доступ к сайту surfingbird.ru по решению Мосгорсуда от 22 декабря 2017 года запрещен. Решение о блокировке принято в качестве предварительного обеспечения по иску о нарушении авторских прав.

vc.ru

С заявлением о блокировке обратилось ООО «Актион управление и финансы» — юридическое лицо журнала «Генеральный директор». Компания пожаловалась на копию статьи на Surfingbird «Как разобрать бизнес-план, который заинтересует инвесторов».

Сейчас решается вопрос об отмене предварительной блокировки.

Источник: vc.ru