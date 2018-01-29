В Госдуму хотят внести закон, по которому бизнесмены-арендаторы зданий—объектов культурного наследия, будут иметь приоритет на их выкуп в собственность.

По словам главы думской Счетной комиссии Ильдара Гильмутдинова, если арендуемый объект культурного наследия выставят на продажу, то нет гарантий, что арендатор сможет приобрести здание. Поэтому новый закон призван «простимулировать их (бизнесменов) вкладывать деньги», сказал Гильмутдинов.

Он также отметил, что сейчас бизнес не заинтересован в том, чтобы поддерживать сохранность имущества. «Лично мне все равно, кто будет владеть такими памятниками — коммерсанты, государство либо муниципалитет — лишь бы они были сохранены в том виде, в каком необходимо, лишь бы была обеспечена их сохранность»,— заявил Ильдар Гильмутдинов.

Инициатива включает в себя поправки в закон о приватизации и закон об объектах культурного наследия. Сейчас документ проходит согласование с экспертным сообществом.

Источник: Парламентская газета