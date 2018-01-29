По прогнозам синоптиков, во вторник, 30 января, Москву ждет оттепель и аномально низкое атмосферное давление.

Активный циклонический вихрь, принесший в столицу сильные снегопады, во вторник продолжит свое влияние. Сохранится облачная погода и осадки, усилится ветер. Днем выпадет снег и мокрый снег. Температура будет -1 — +1 градус, по области -2— +2 градуса. Местами возможна гололедица.

«Приближение центральной части циклона вызовет интенсивное падение атмосферного давления. К вечеру вторника барометры покажут 729 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы», — предупредили синоптики.

Ранее The Village выяснил, существует ли такое явление как метеозависимость на самом деле.

Источник: центр погоды «Фобос»