Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, на принятии каких законов настаивают россияне.

97 % опрошенных хотят, чтобы был принят законопроект «о системе жесткого контроля качества лекарств от производителя до аптеки». 94 % респондентов выступают за закон, который запретит закрывать единственную в сельском населенном пункте больницу без согласия жителей.

Также 94 %россиян хотят ужесточения ответственности за опасное вождение. Соответствующий проект закона уже есть в комитете Госдумы по законодательству.

За закон о защите прав потребителей в интернете высказались 79 % респондентов. Помимо этого, 73 % выступают за закон об ответственном обращении с животными, а 71 %респондентов настаивают на законе о введение более дешевых невозвратных билетов на поезда.

Опрос проводился с 12 по 14 декабря 2017 года в 81 регионе, в нем приняли участие 1200 респондентов.

The Village уже рассказывал, какие законы вступили в силу в новом году.

Источник: РБК