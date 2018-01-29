Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал, о возможной роли президента России Владимира Путина в допинговом скандале. По его словам, Путин знал о злоупотреблениях в российском спорте.

Это была очень простая цепочка. Я докладывал об этом заместителю министра спорта Юрию Нагорных, а тот передавал информацию Виталию Мутко, который затем обращался к Путину Григорий Родченков, экс-глава московской антидопинговой лаборатории

Никаких фактов, подтверждающих свои слова, Родченков не назвал.

В 2016 году Россию отстранили от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и лишили членства в Международном паралимпийском комитете из-за расследования о реализации в стране госпрограммы по поддержке допинга.

В 2017 году до отбора к зимним Играм 2018 года в Пхёнчхане допустилитолько паралимпийцев, занимающихся горнолыжным спортом, биатлоном, сноубордом и лыжными гонками и готовых участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: РБК