В Госдуму внесли законопроект о замене ареста и лишения свободы за коррупцию и мошенничество в ИТ-сфере на принудительные работы. С такой инициативой выступила заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.

В документе сказано, что поправки в Уголовный кодекс должны снизить число осужденных в местах лишения свободы и сократить расходы на их содержание.

Преимуществом нового закона должно стать увеличение доходов государства за счет удержания зарплаты осужденных.

При этом в комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству заявили агентству «РБК» что «впервые слышат» о законопроекте, и считают, что подобные поправки вряд ли будут приняты.

Источник: РБК