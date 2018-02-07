Утром в среду, 7 февраля, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 10:00 задерживались 15 рейсов: 10 из них — в Домодедове, три — в Шереметьеве, а еще два — во Внукове. Кроме того, в Домодедове отменили 14 вылетов, в том числе в Омск, Барнаул, Лондон, Сабетту, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Бишкек и Ош.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»