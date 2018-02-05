Утром в понедельник, 5 февраля, в аэропортах Москвы из-за последствий снегопада вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:20 задерживались 106 вылетов: 60 из них — в Шереметьеве, 40 — в Домодедове, а еще шесть — во Внукове. 13 из них перенес «Аэрофлот». Кроме того, в Домодедове отменили рейсы в Омск, Бишкек и Ош, а во Внукове — в Тбилиси.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями снегопада и как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»