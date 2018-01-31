Прокуратура Юго-Западного округа Москвы подала апелляцию в суд на приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной. Ведомство просит отменить приговор и вернуть дело прокурору.

В органах заметили, что экспертные заключения, на основании которых вынесли приговор, противоречат друг другу. К тому же, «собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной».

В Генпрокуратуре также сообщают о нарушениях, допущенных в ходе следствия. Отмечается, что выводы суда о виновности гематолога отличаются от фактов, установленных во время судебного заседания. Осужденную при этом попросили освободить из-под стражи.

Елену Мисюрину осудили на два года колонии общего режима за оказание услуг ненадлежащего качества, из-за которых умер пациент. Суд решил, что врач неверно выполнила процедуру. За осужденную вступились мэр Сергей Собянин и департамент здравоохранения Москвы. Следственный комитет в ответ на заявления чиновников назвал критику приговора неэтичной и призвал воздержаться от комментариев по делу тех, кто не знаком с его материалами.

Источник: Генпрокуратура