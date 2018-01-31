Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Автобусная авария на Ленинградском шоссе

Сегодня около 04:30 автобус наехал на разделительный бордюр в районе дома № 2 по Ленинградскому шоссе. В результате аварии пострадали 12 сотрудников Мосгортранса, ехавшие в автобусе на работу. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Извинения Путина

Владимир Путин попросил у российских олимпийцев прощения за то, что власти не смогли защитить их от нападок. Президент также поручил провести отдельные соревнования для атлетов, не допущенных на Олимпиаду в Пхёнчхане и обеспечить призерам вознаграждение в размере олимпийских премий.

Обыск журналиста из-за интервью

Утром к журналисту Павлу Никулину пришли с обыском. По его словам, следственные мероприятия связаны с опубликованным им в марте интервью с террористом. После допроса ФСБ отпустила журналиста, оставив его в статусе свидетеля по делу об обучении террористической деятельности.

Незаконная блокировка сайтов провайдерами

Роскомнадзор уличил провайдеров в незаконной блокировке сайтов, не внесенных в реестр запрещенной информации. Так, один из операторов связи блокировал доступ к сайтам «М.Видео», Альфа-банка и ювелирного магазина Pandora.

Московские требования Гринписа

Гринпис потребовал от Сергея Собянина и Совета по правам человека возобновить публикацию данных о загрязнении воздуха на сайте «Мосэкомониторинга», закрытом уже более четырех месяцев. Активисты также создали аналогичную петицию.

«Додо пицца» и дело о наркотиках

Основатель сети пиццерий «Додо пицца» Федор Овчинников пожаловался на регулярные звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками полиции и требуют прийти на допрос «по делу о распространении наркотиков в пиццериях». Ранее в одном из заведений обнаружили закладку с наркотиками.

Самые дешевые страны для отдыха

Skyscanner представил десятку стран, которые предлагают самый бюджетный двухнедельный отдых для двоих в 2018 году. Самой демократичной страной для путешествия из России стала Белоруссия, где общие расходы на две недели составят около 76 500 рублей.

Стикеры от Эрмитажа

Эрмитаж выпустил набор стикеров для Telegram с фрагментами картин Анри Матисса, Пабло Пикассо и Микеланджело Караваджо. Источником для еще одного стикера стал «Автопортрет в шапке с открытым ртом» Рембрандта.