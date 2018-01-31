В Котельниках пройдет детский фестиваль параспорта
Завтра, 1 февраля, в Котельниках пройдет детский фестиваль параспорта.
Посетители мероприятия смогут принять участие в футболе для незрячих, парафехтовании, волейболе сидя, бочче, регби на колясках и других видах параспорта.
Фестиваль откроется показательными выступлениями членов сборной России по регби и фехтованию на колясках, а также команды по спортивным танцам на колясках.
Мероприятие начнется с 10:00 в спорткомплексе «Котельники».
Источник: представители фестиваля
КомментарииПодписаться