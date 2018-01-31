Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, основательницу «Мемориала» Светлану Ганнушкину и представительницу «Комитета по предотвращению пыток» Ольгу Садовскую выдвинули на Нобелевскую премию мира 2018 года.

Россиянок номинировал депутат от Социалистической левой партии Норвегии Петтер Эйде, который также включил в список претендентов живущего в России экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

Осенью 2017 года Милашина и Садовская получили в Осло премию имени Сахарова, присуждаемую Норвежским Хельсинкским комитетом. В свою очередь, Ганнушкина неоднократно выдвигалась на Нобелевскую премию мира, в том числе премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.

Источник: ТАСС