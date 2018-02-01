Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде в течение трех дней, который начнется 3 февраля.

Атмосферные фронты двух циклонов принесут в столицу до 50 сантиметров осадков. Снег будет сопровождаться метелью, гололедицей, заносами и налипанием при околонулевой и положительной температурах.

«С субботы на воскресенье мы ожидаем от 25 до 30 сантиметров снега в зависимости от района, а в понедельник и во вторник выпадет еще по 8–10 сантиметров», — рассказал заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. По его словам, первый месяц 2018 года уже превзошел среднемноголетние показатели: при норме в 46 сантиметров в январе выпало 65 сантиметров.

Мокрый снег начнется в субботу, 3 февраля. Местами это может спровоцировать снежные заносы. Порывы южного ветра при этом достигнут 12–17 метров в секунду. На следующий день ветер может усилиться еще: до 13–18 метров в секунду. В понедельник, 5 февраля, снег продолжится, а погода будет ветреной. Температура в это время понизится до минус 2–7 градусов.

По данным Бирюкова, в среднем за зиму в Москве выпадает 152 сантиметра снега. В этом году чиновник ожидает двухметровый уровень.

Ранее москвичей предупредили о 20-градусных морозах на следующей неделе и самом ненастном за всю историю наблюдений начале февраля.

Источник: сайт мэрии Москвы