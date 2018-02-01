Мосгоризбирком признал незаконной агитацией материалы с призывами бойкотировать президентские выборы, которые распространяют сторонники политика Алексея Навального.

Такое решение приняли по причине того, что материалы распространяются в период избирательной кампании и не содержат выходных данных.

Комиссия намерена обратиться в правоохранительные органы для изъятия агитации и привлечения виновных к ответственности. Кроме того, Следственный комитет попросят проверить агитационные материалы на наличие состава преступления.

Также Мосгоризбирком обратится в прокуратуру для ограничения доступа к сайтам, где публикуются агитационные материалы.

В декабре Центризбирком отказался зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты, сославшись на непогашенную судимость по тяжкой статье. Навальный посчитал отказ неконституционным и пообещал призвать сторонников бойкотировать выборы. 28 января по всей России прошли акции организованной политиком забастовки избирателей.

Источник: «Интерфакс»