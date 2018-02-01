Авиакомпания Air Arabia запустила регулярные перелеты из Шереметьева в Шарджу.

Самолеты компании уже начали летать в Объединенные Арабские Эмираты по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, а с 1 марта рейсы в административный центр одноименного эмирата станут ежедневными.

Вылеты из Москвы запланированы на 14:35, прибытие в Шарджу — в 20:45 по местному времени. Обратный рейс будет вылетать в 09:10 и прибывать в Шереметьево в 13:35.

Источник: пресс-служба аэропорта Шереметьево