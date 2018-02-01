Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Исчезновение Telegram

Утром мессенджер Telegram пропал из магазина приложений App Store. Его удалили из-за нелегального контента, доступного для пользователей. Создатель мессенджера Павел Дуров пообещал установить защиту от подобного контента, и к вечеру приложение вновь стало доступно для скачивания.

Теракт на день выборов

ФСБ заявила о ликвидации боевика запрещенного в России «Исламского государства», готовившего теракт в день президентских выборов. У подозреваемого в подготовке атаки обнаружили самодельное взрывное устройство большой мощности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

Оправдание олимпийцев

Спортивный арбитраж в Лозанне оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил. Часть атлетов допустили к участию в соревнованиях, а остальным пожизненный запрет заменили на пропуск одной Олимпиады.

Незаконные листовки Навального

Мосгоризбирком признал незаконной агитацией листовки о бойкоте выборов, распространяемые сторонниками Алексея Навального. Комиссия обратится в правоохранительные органы для изъятия агитации, а также попросит прокуратуру ограничить доступ к сайтам, где публикуются материалы.

Штраф «Новой газете»

«Новую газету» оштрафовали на 400 тысяч рублей за прием на работу Али Феруза. Как отмечается в постановлении Басманного суда, издание незаконно приняло на работу иностранного гражданина, у которого не было разрешения на работу или патента.

ICO кооператива LavkaLavka

Лефортовский суд Москвы отказался блокировать по требованию прокуратуры сайт об ICO кооператива LavkaLavka. Юрист компании Михаил Успенский пояснил, что иск возник из-за созвучия биткоинов и выпускаемых кооперативом биокоинов, однако суд решил не рассматривать требования прокуратуры.

Онлайн-университет от Arzamas

В честь своего трехлетия образовательный проект Arzamas открывает онлайн-университет. Первым курсом из 56 занятий станет «История русской культуры». Лекции будут читать в том числе профессор Оксфорда Андрей Зорин, член-корреспондент РАН Федор Успенский, профессор Колумбийского университета Борис Гаспаров и профессор ЕУСПб Илья Доронченков.