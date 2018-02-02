На Кольцевой линии столичного метро произошел сбой в движении поездов. Причиной проблем стало то, что на станции «Таганская» на рельсы упал пьяный пассажир.

«В районе 07:00 МСК на станции „Таганская“ Кольцевой линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 19-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал на жесткий путь», — рассказал глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Молодой человек оказался студентом одного из столичных средних специальных учебных заведений.

По словам Мышляева, инцидент не повлиял на движение поездов. Однако, по данным агентства «РБК», один из составов простоял в перегоне от станции «Курская» до «Таганской» 20 минут.

Мышляев также сообщил, что оперативники достали студента и доставили его в комнату полиции. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Студента хотят привлечь к административной ответственности за нахождение в нетрезвом виде.

Источник: «РБК»