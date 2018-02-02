Москвичи и жители Подмосковья в очередной раз пожаловались в МЧС на запах сероводорода.

В МЧС заявили, что сейчас «организовано реагирование сил и средств на каждое обращение, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями».

Отмечается, что превышения значений предельно допустимых концентраций вредных примесей в воздухе не зафиксировано.

При этом за сутки на постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе полигона «Кучино» обнаружены разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду.

Ранее Роспотребнадзор назвал причиной зловония в Москве меркаптаны (сернистые аналоги спиртов) и их производные. Меркаптан — сернистое соединение, которое добавляют к газу, используемому в домах и в котельных, для обнаружения утечки по запаху.

8 декабря 2017 года, москвичи начали жаловаться в соцсетях на неприятный запах, описав его как «страшный запах тухлой капусты». The Village составил карту возможных источников загрязнения воздуха и наиболее упоминаемых в жалобах пользователей районов и станций метро, где чувствовался неприятный запах.

Источник: РИА «Новости»