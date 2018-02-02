Специально для The Village эксперты сайта по аренде и продаже недвижимости «ЦИАН» проанализировали рынок недвижимости и узнали, кому арендодатели предпочитают сдавать жилье.

53 % арендодателей в Москве не хотят заселять в комнаты мужчин

В то же время женщинам готовы сдать как эту долю, так и оставшиеся предложения «унисекс». Так, 34 % арендодателей готовы рассматривать лишь девушек, 31 % в портрете потенциального арендатора упоминают женщин.

Для сравнения, в Санкт-Петербурге процент объявлений «мужчинам не звонить» в два раза меньше — 25 %. Здесь только девушек рассматривают 16 % арендодателей, только женщин — 12 %.

Неравное соотношение между предложениями в двух городах (53 % против 25 %) можно объяснить большим числом коммунальных квартир в жилом фонде северной столицы.

Подробнее о том, как арендодатели оправдывают сексизм в объявлениях об аренде, читайте в нашем материале.