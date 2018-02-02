Ко Дню сурка, который отмечается 2 февраля, в «Яндексе» назвали музыку, которую пользователи чаще всего слушают на повторе.

«В качестве репитов мы учитывали только непрерывные повторы одного и того же трека — и выявили слушателей-рекордсменов по этому показателю, а также собрали плейлист из самых „повторяемых“ композиций», — говорится в сообщении компании.

Место Песня

«Грибы» — «Тает лед»

Элджей & Feduk — «Розовое вино»

Ed Sheeran — «Shape of You»

Imagine Dragons — «Believer»

LOBODA — «Случайная»

MiyaGi & Эндшпиль, Рем Дигга — «I Got Love»

Filatov & Karas — «Лирика»

LOBODA — «Твои глаза»

Luis Fonsi, Daddy Yankee — «Despacito»

Rag'n'Bone Man — «Human»

По числу прослушиваний одной и той же композиции среди аудитории до 18 лет лидирует краснодарец, который 101 раз подряд слушал песню «Gucci Gang» американского рэпера Lil Pump.

А среди совершеннолетних рекордсменом стал пользователь из Екатеринбурга. Он ставил на повтор детскую песню «В лесу родилась елочка» 253 раза.

В целом же наблюдается смещение интересов слушателей в пользу современной популярной и танцевальной музыки, а также рэпа.

Источник: ТАСС