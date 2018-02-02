Самые приставучие песни у россиян
Ко Дню сурка, который отмечается 2 февраля, в «Яндексе» назвали музыку, которую пользователи чаще всего слушают на повторе.
«В качестве репитов мы учитывали только непрерывные повторы одного и того же трека — и выявили слушателей-рекордсменов по этому показателю, а также собрали плейлист из самых „повторяемых“ композиций», — говорится в сообщении компании.
Место
Песня
«Грибы» — «Тает лед»
Элджей & Feduk — «Розовое вино»
Ed Sheeran — «Shape of You»
Imagine Dragons — «Believer»
LOBODA — «Случайная»
MiyaGi & Эндшпиль, Рем Дигга — «I Got Love»
Filatov & Karas — «Лирика»
LOBODA — «Твои глаза»
Luis Fonsi, Daddy Yankee — «Despacito»
Rag'n'Bone Man — «Human»
По числу прослушиваний одной и той же композиции среди аудитории до 18 лет лидирует краснодарец, который 101 раз подряд слушал песню «Gucci Gang» американского рэпера Lil Pump.
А среди совершеннолетних рекордсменом стал пользователь из Екатеринбурга. Он ставил на повтор детскую песню «В лесу родилась елочка» 253 раза.
В целом же наблюдается смещение интересов слушателей в пользу современной популярной и танцевальной музыки, а также рэпа.
Источник: ТАСС
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