Движение транспорта в центре Москвы перекроют в субботу, 3 февраля. Ограничения связаны с проведением митинга «Россия в моем сердце».

Начиная с полуночи и до 14:00 нельзя будет проехать по улицам Ильинка и Варварка. С 6:30 до 14:00 перекроют участки Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, Кремлевской набережной от Большого Москворецкого моста до Большого Каменного моста, а также на Большом Москворецком мосту и улице Москворецкая.

Кроме того, ограничат доступ к платным парковкам на Ильинке.

Митинг Общественной палаты пройдет на Васильевском спуске.

Источник: агентство «Москва»