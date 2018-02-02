Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Марихуана в столице

Москва заняла девятое место в мировом рейтинге городов по популярности марихуаны. За год в столице потребляют 22,87 тонны каннабиса. На первом месте оказался Нью-Йорк.

Запуск виртуального оператора

В Москве начал работать виртуальный сотовый оператор Virgin Ричарда Брэнсона. Компания предлагает шесть тарифных планов — пять пакетных и один с тарификацией по объему услуг. Самый выгодный — за 350 рублей в месяц — включает 150 минут голосовых вызовов, 100 СМС и 5 гигабайт интернет-трафика.

Судьба Али Феруза

Суд решил не депортировать журналиста «Новой газеты» Али Феруза в Узбекистан и разрешил ему уехать из России в другую страну. Предполагается, что он отправится в Германию. Саму «Новую газету» за незаконное трудоустройство иностранца оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Агитация без чиновников

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предупредила Дмитрия Пескова о недопустимости оценочных высказываний о деятельности Владимира Путина в предвыборный период. Также чиновникам рекомендовали не использовать в соцсетях хештег #НамНуженПутин.

Самые «заедающие» мелодии

В «Яндексе» назвали музыку, которую чаще всего слушают на повторе. Лидером списка стал трек «Грибов» «Тает лед». Пользователи переслушивают также композиции Светланы Лободы, Imagine Dragons и «Розовое вино» Feduk. Больше всего прослушиваний у детской песенки «В лесу родилась елочка». Ее ставили на повтор 253 раза.

Онлайн-магазины & Потребители

Роспотребнадзор попросили принять меры против «потребительского экстремизма». Онлайн-магазины заявили, что покупатели злоупотребляют законом о защите прав потребителей для получения выгоды. Их, например, не устроило, что клиенты зачастую обращаются с претензиями сразу в суд, и это приводит к дополнительным издержкам.

Срыв концерта Hercules & Love Affair

В Москве отменили концерт американской группы Hercules & Love Affair, который должен был состояться в клубе Red 2 февраля. Причина отмены — проблемы на российской таможне, где задержали незарегистрированное оборудование артистов.