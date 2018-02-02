Авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание почти 50 рейсов в аэропорту Шереметьево. Перенос связан с неблагоприятными погодными условиями 3 февраля.

Время вылета из Шереметьева изменили у 15 полетов. Новое время назначили также 33 прибывающим в Москву рейсам.

Вылет рейсов, назначенных на вечер субботы, перенесли на утро воскресенья, 4 февраля. Самолеты же, вылетающие в первой половине дня, задержатся на несколько часов, но вылетят в запланированный по расписанию день.

Все изменения можно отследить здесь.

Ранее синоптики предупредили о сильнейшем снегопаде, который начнется 3 февраля и продлится три дня. По прогнозам, нынешнее начало февраля станет самым ненастным за всю историю наблюдений.

Как получить компенсацию за проблемы с вылетом, читайте в нашем материале.

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Источник: «Аэрофлот»