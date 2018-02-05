Заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил мэру Москвы Сергею Собянину официально отменить плату за парковку на время устранения последствий снегопада.

«В США в так называемые снежные дни публично объявляются „парковочные каникулы“, в течение которых плата за парковку не взимается, если парковочное пространство не подготовлено для эксплуатации соответствующими муниципальными службами», — написал он в письме Собянину.

Предполагается, что эта инициатива позволит снизить социальную напряженность. Сейчас из-за непогоды часть машин не может освободить парковочные места, а другая часть не может припарковаться.

The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями снегопада. Из-за непогоды в Москве поломало более 2 тысяч деревьев. Один человек погиб, а еще пятеро получили ранения. Школьникам разрешили не приходить на занятия.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Москве продлятся всю неделю. На уборку снега потребуется до девяти дней.

Источник: «РБК»