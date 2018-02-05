Народный водоем на Павелецкой площади
Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на Павелецкой площади на «Яндекс.Картах» появился водоем. Им оказался залитый дождевой водой котлован на месте Павелецкого долгостроя.
Как пояснили TJ в «Яндексе», водоем могли добавить пользователи сервиса, редактирующие данные через «Народную карту». «На спутниковых снимках площади видно углубление, похожее на котлован с водой, которое народные картографы, скорее всего, приняли за водоем и поместили на карту», — предположили в компании.
Котлован на площади Павелецкого вокзала остался от незавершенного строительства торгового центра. В апреле 2016 года городские власти изъяли недостроенный ТРЦ под строительство транспортно-пересадочного узла. В декабре руководитель ООО «Лэджи» сообщил, что в 2018 году на месте котлована может начаться строительство подземного торгового комплекса.
Источник: TJ
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