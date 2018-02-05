Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на Павелецкой площади на «Яндекс.Картах» появился водоем. Им оказался залитый дождевой водой котлован на месте Павелецкого долгостроя.

У Павелецкого вокзала в Яндекс-картах появился новый водоём 😄 pic.twitter.com/K0BLFyPkQn — Vladimir (@velo_vovka_) 3 февраля 2018 г.

Как пояснили TJ в «Яндексе», водоем могли добавить пользователи сервиса, редактирующие данные через «Народную карту». «На спутниковых снимках площади видно углубление, похожее на котлован с водой, которое народные картографы, скорее всего, приняли за водоем и поместили на карту», — предположили в компании.

Котлован на площади Павелецкого вокзала остался от незавершенного строительства торгового центра. В апреле 2016 года городские власти изъяли недостроенный ТРЦ под строительство транспортно-пересадочного узла. В декабре руководитель ООО «Лэджи» сообщил, что в 2018 году на месте котлована может начаться строительство подземного торгового комплекса.

Источник: TJ