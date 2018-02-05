В приложении «Яндекс.Навигатор» для iOS и Android появилась возможность оплатить парковку в Москве. Сделать это можно с помощью банковской карты, «Яндекс.Денег» или счета «Московского паркинга».

За 15 минут до завершения парковки сервис будет отправлять пользователю уведомление, а при построении нового маршрута — напоминать о незавершенной аренде.

«Ранее находить и оплачивать парковку можно было через отдельное приложение „Яндекс.Парковки“. Теперь все его возможности перенесены в более привычный водителям „Навигатор“, а само приложение скоро перестанет существовать», — отметили в пресс-службе компании.

Ранее The Village рассказывал, как устроен «Яндекс.Навигатор».



Источник: представители «Яндекса»