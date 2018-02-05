Муниципальный депутат Басманного района Люся Штейн одела в клоунские наряды бюсты Иосифа Сталина, Ивана Грозного и Николая II, расположенные на «Аллее правителей» Российского военно-исторического общества.

Свою акцию Штейн назвала «попыткой визуальной десакрализации власти», напомнив об отмене в России проката сатирической комедии «Смерть Сталина». «Чиновники с позиции силы пытаются задавить любые попытки иронии, высмеивания, юмора над собой, обрушиваясь в отместку всей государственной махиной на позицию, на слова граждан», — отметила депутат.

Как рассказала «Афише Daily» глава департамента информационной политики РВИО Надежда Усманова, в организации не заметили украшений на бюстах. Она также предположила, что Штейн сама «очень быстро» сняла аксессуары. «Видимо, боялась, что на нее набросятся охранники с собаками, затолкают в воронок и увезут в ГУЛАГ… А теперь ждет, когда наконец-то кровавый режим обрушится на нее всей своей мощью и сделает героиней», — заявила Усманова.

На «Аллее правителей» расположены бюсты представителей власти — от древнерусских князей до руководителей XX века. Инициатором ее создания выступило Российское военно-историческое общество, председателем которого является министр культуры Владимир Мединский.

В конце января Минкультуры отозвало прокатное удостоверение комедии «Смерть Сталина». Такое решение Владимир Мединский объяснил наличием в фильме «оскорбительных насмешек» над прошлым и жертвами сталинизма. При этом в ноябре глава Минкультуры заявлял, что ведомство не планирует запрещать показ картины.

The Village рассказывал, почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды».

Источники: Люся Штейн, «Афиша Daily»