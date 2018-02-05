Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 30 московских рейсов во вторник, 6 февраля, и два рейса в ночь на среду из-за последствий снегопада.

Изменения коснулись вылетов из Шереметьева в Мюнхен, Осло, Стокгольм, Рим, Милан, Вену, Афины, Хельсинки, Ригу, Варшаву, Ереван, Баку, Минск, а также в Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Минеральные Воды, Калининград, Сургут, Мурманск, Оренбург, Пермь, Воронеж, Ставрополь, Волгоград, Челябинск, Магнитогорск и Архангельск. Кроме того, отменен рейс из Петербурга.

Ранее стало известно, что в результате непогоды 19 самолетов авиакомпании вышли из строя. При этом за прошедшие выходные и первую половину понедельника в аэропортах Москвы задержали и отменили более 850 рейсов.

The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями снегопада. Из-за непогоды в Москве поломано более 2 тысяч деревьев. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Школьникам разрешили не приходить на занятия.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Москве продлятся всю неделю. На уборку снега потребуется до девяти дней.

Источник: «Аэрофлот»