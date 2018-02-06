В здании Госдумы полностью перестроят зал заседаний и возведут надстройку.

Зал заседаний находится между старым корпусом на Охотном Ряду и новым в Георгиевском переулке. Его решили отремонтировать из-за «технического износа». Во время заседания в 2017 году в Госдуме протекла крыша.

Ожидается, что в ходе ремонта зал «развернут» на 90 градусов. Это позволит расставить кресла 450 депутатов полукругом по отношению к президиуму и увеличить пространство между сидящими парламентариями.

Проект также предполагает возведение надстройки над залом пленарных заседаний площадью более 700 квадратных метров. Она разместится на его крыше рядом с инженерными конструкциями. Это может быть стеклянная конструкция с куполом. Для доступа на этот этаж построят еще один лифт.

По данным реестра госконтрактов, в ноябре УДП заключило с «Моспроектом-2» (как единственным поставщиком) два госконтракта сроком до 25 декабря. Согласно документам, на реконструкцию Госдумы потратят 21,5 миллиона рублей и 35,7 миллиона рублей — на проекты реконструкции здания.

Начать ремонт планируется с уходом нижней палаты на летние каникулы.

Источник: «Интерфакс»