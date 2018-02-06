Городские власти согласовали строительство павильона атомной энергии на ВДНХ по проекту архитектурного бюро UNK Project.

Архитекторы предложили сложную форму с большой консолью, накрывающей выставочное пространство временной экспозиции. Крышу здания озеленят. Ее можно будет использовать как смотровую площадку.

В здании будет четыре надземных и три подземных этажа. Его общая площадь составит около 24 тысяч квадратных метров. Надземная секция павильона будет разделена на открытую и закрытую части. Открытая часть с остекленным фасадом станет выставочным пространством для сменных экспозиций.

Проектное решение Проектное решение

Источник: Москомархитектура