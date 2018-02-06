В фойе Центрального дома архитектора пройдет выставка «Реновация без сноса».

Посетителям экспозиции, подготовленной движением «Архнадзор», представят 136 московских зданий, которые сохранят при проведении программы реновации. Эти дома вошли в утвержденный мэрией перечень объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью.

Выставка откроется в понедельник, 12 февраля, а в среду, 14 февраля, в 19:30 в Центральном доме архитектора состоится круглый стол «Реновация без сноса: как дальше?» с участием экспертов в области архитектуры и градостроительства.

Ранее московская мэрия утвердила финальный список из 218 исторических домов, которые не затронет программа реновации.

Источник: пресс-служба «Архнадзора»