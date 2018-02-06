Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Нападения москвичей на уборщиков

Заммэра столицы Петр Бирюков рассказал о случаях нападения горожан на сотрудников коммунальных служб, занимающихся устранением последствий снегопада. По словам чиновника, в уборщиков периодически бросают яйца, а снегоуборочную технику расстреливают из травматического оружия.

Акция против идиотизма

Алексей Навальный сообщил о запрете властями фотографии с Парада Победы 1945 года, на которой советские солдаты склонили к земле фашистские знамена. Политик объявил акцию против «государственного идиотизма» и призвал своих сторонников массово распространять снимок в интернете.

Садистский интернет

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что недавние нападения на школы связаны с увлечением учащихся сайтами, на которых пропагандируется насилие. Он также выступил против декриминализации домашнего насилия, от которого особенно страдают приемные семьи.

Доходы Путина



ЦИК опубликовал сведения о доходах Владимира Путина за 2011–2016 годы. За шесть лет глава государства заработал 38,5 миллиона рублей, тем самым уступив кандидатам в президенты Павлу Грудинину и Владимиру Жириновскому, а также не допущенному до выборов Алексею Навальному.



Снятие наличных в кассах

В России начали тестировать сервис, позволяющий клиентам банков снимать наличные в кассах магазинов даже без совершения покупок. Новую систему уже опробовал Сбербанк. Предполагается, что во втором квартале 2018 года услугу сделают общедоступной.

Скрытый майнинг на YouTube

«Лаборатория Касперского» обнаружила в рекламных роликах на YouTube скрипты для скрытого майнинга криптовалют, из-за которых замедляется работа компьютера и растет энергопотребление. Чтобы не стать жертвами хакеров, пользователям советуют вовремя обновлять антивирусное ПО и браузеры.

Госдума под куполом

Над залом пленарных заседаний в здании Госдумы возведут надстройку площадью более 700 квадратных метров, которую могут выполнить в виде стеклянной конструкции с куполом. Сам зал заседаний перестроят, развернув на 90 градусов, что позволит увеличить пространство между депутатами.

Очередные жалобы на зловоние в «Кучино»

Жители Московского региона вновь пожаловались на запах сероводорода со свалки «Кучино». В пресс-службе МЧС сообщили, что сейчас на полигоне идут работы по дегазации. При этом превышений значений предельно допустимых концентраций вредных примесей в воздухе не обнаружено.