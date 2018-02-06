Нападения на уборщиков снега, акция против идиотизма и купол над Госдумой
Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.
Нападения москвичей на уборщиков
Заммэра столицы Петр Бирюков рассказал о случаях нападения горожан на сотрудников коммунальных служб, занимающихся устранением последствий снегопада. По словам чиновника, в уборщиков периодически бросают яйца, а снегоуборочную технику расстреливают из травматического оружия.
Акция против идиотизма
Алексей Навальный сообщил о запрете властями фотографии с Парада Победы 1945 года, на которой советские солдаты склонили к земле фашистские знамена. Политик объявил акцию против «государственного идиотизма» и призвал своих сторонников массово распространять снимок в интернете.
Садистский интернет
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что недавние нападения на школы связаны с увлечением учащихся сайтами, на которых пропагандируется насилие. Он также выступил против декриминализации домашнего насилия, от которого особенно страдают приемные семьи.
Доходы Путина
ЦИК опубликовал сведения о доходах Владимира Путина за 2011–2016 годы. За шесть лет глава государства заработал 38,5 миллиона рублей, тем самым уступив кандидатам в президенты Павлу Грудинину и Владимиру Жириновскому, а также не допущенному до выборов Алексею Навальному.
Снятие наличных в кассах
В России начали тестировать сервис, позволяющий клиентам банков снимать наличные в кассах магазинов даже без совершения покупок. Новую систему уже опробовал Сбербанк. Предполагается, что во втором квартале 2018 года услугу сделают общедоступной.
Скрытый майнинг на YouTube
«Лаборатория Касперского» обнаружила в рекламных роликах на YouTube скрипты для скрытого майнинга криптовалют, из-за которых замедляется работа компьютера и растет энергопотребление. Чтобы не стать жертвами хакеров, пользователям советуют вовремя обновлять антивирусное ПО и браузеры.
Госдума под куполом
Над залом пленарных заседаний в здании Госдумы возведут надстройку площадью более 700 квадратных метров, которую могут выполнить в виде стеклянной конструкции с куполом. Сам зал заседаний перестроят, развернув на 90 градусов, что позволит увеличить пространство между депутатами.
Очередные жалобы на зловоние в «Кучино»
Жители Московского региона вновь пожаловались на запах сероводорода со свалки «Кучино». В пресс-службе МЧС сообщили, что сейчас на полигоне идут работы по дегазации. При этом превышений значений предельно допустимых концентраций вредных примесей в воздухе не обнаружено.
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