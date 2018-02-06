Алексея Навального допросили в Следственном комитете по делу об избиении силовиков на всероссийской забастовке избирателей 28 января.

Как рассказал политик, основанием для проверки стал рапорт полицейского с жалобой на то, что при задержании Навальный ударил его «по правой ноге в области колена», причинив «острую боль».

По словам оппозиционера, в отношении пострадавшего назначили медицинскую экспертизу.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny) Янв 28, 2018 в 3:52 PST

Ранее The Village рассказывал, как прошла всероссийская забастовка избирателей. Поводом для нее послужил недопуск Алексея Навального до участия в президентских выборах.

Источник: «Навальный Live»