Навальный рассказал о жалобе полицейского на избиения
Алексея Навального допросили в Следственном комитете по делу об избиении силовиков на всероссийской забастовке избирателей 28 января.
Как рассказал политик, основанием для проверки стал рапорт полицейского с жалобой на то, что при задержании Навальный ударил его «по правой ноге в области колена», причинив «острую боль».
По словам оппозиционера, в отношении пострадавшего назначили медицинскую экспертизу.
Ранее The Village рассказывал, как прошла всероссийская забастовка избирателей. Поводом для нее послужил недопуск Алексея Навального до участия в президентских выборах.
Источник: «Навальный Live»
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