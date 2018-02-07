Ростуризм рекомендовал россиянам на Тайване соблюдать осторожность в связи с землетрясениями.

У восточного побережья острова Тайвань в 20 километрах от уезда Хуалянь произошла еще одна серия землетрясений. Магнитуда толчков достигала показателя 6,1. «Мы призываем туристов, находящихся на острове Тайвань, сохранять спокойствие, соблюдать требования личной безопасности и следовать указаниям властей», — говорится в сообщении ведомства.

Данных о пострадавших россиянах в результате землетрясений пока нет.

Ранее на острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки разрушили здания и повредили транспортную инфраструктуру. По предварительным данным, в результате стихийного бедствия погибли семь человек, около 70 пропали без вести, более 250 получили травмы.

Источник: Ростуризм