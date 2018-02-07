Кинотеатр «Ашхабад» на юге Москвы станет культурно-досуговым центром с панорамными окнами.

Городские власти уже утвердили проект строительства и концепцию здания. В задании расположатся кинотеатр, магазины, кафе и рестораны. Кроме того, там будут проходить творческие мастер-классы, лекции, тематические и сезонные ярмарки.

проектное решение/mos.ru

После реконструкции «Ашхабад» станет кинокомплексом на 408 мест, а само здание превратится в районный центр. Его площадь составит более 9 тысяч квадратных метров. Внутреннее пространство здания организуют по принципу крытой городской площади. Перегородок между отделами почти не будет, поэтому посетители смогут свободно перемещаться между ними.

Территорию вокруг кинотеатра благоустроят. Там разобьют газоны и цветники, установят лавочки и урны.

Здание находится по адресу: улица Чертановская, дом 17.

Кинотеатр «Ашхабад» открыли в 1973 году. В 2012 году его закрыли.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы