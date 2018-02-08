В Москве на Петровском бульваре установили памятник мобильному интернету.

фото: МТС

Конкурс проектов памятника стартовал 30 сентября 2017 года, когда праздновался День мобильного интернета. Победил Егор Шабанов. Он предложил изобразить прохожего, которого засасывает в экран смартфона.

«Я до последнего сомневался, отправлять ли свой ироничный и противоречивый вариант. С одной стороны, мой герой — мобильный и свободный человек, который может идти куда захочет и оставаться на связи. С другой — он полностью зависит от своего гаджета. В любом случае получился яркий и заметный персонаж, который станет героем многих фото в инстаграме», — рассказал Шабанов.

Источник: «Афиша Daily»