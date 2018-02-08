Политик Алексей Навальный заподозрил вице-премьера Сергея Приходько в получении взяток, изучив соцсети и книгу сотрудницы эскорт-агентства под псевдонимом Настя Рыбка.

Поводом к началу нового расследования Навального стало посещение девушками в латексных костюмах его московского штаба в сентябре 2017 года. Среди посетительниц была и Рыбка, объявившая «секс-охоту» на оппозиционера.

Фонд борьбы с коррупцией проверил страницу девушки в инстаграме, обнаружив несколько ее совместных фотографий с олигархом Олегом Дерипаской. Кроме того, на одном из видео бизнесмен запечатлен на своей яхте в компании сотрудниц эскорт-агентств, а также человека, которого Навальный опознал как вице-премьера Приходько. В ролике Дерипаска рассуждает о проблемах в российско-американских отношениях, упоминая «подружку Сергея Эдуардовича» Викторию Нуланд — экс-представителя Госдепартамента США.

Слева — фотография из инстаграма Рыбки; справа — Сергей Эдуардович Приходько Слева — фотография из инстаграма Рыбки; справа — Сергей Эдуардович Приходько

Подтверждение тайным переговорам чиновника и олигарха ФБК нашел в книге Рыбки под названием «Дневник по соблазнению Миллиардера». В ней автор описывает путешествие на яхте с персонажами по имени Папа и Руслан Золотов, под которыми, по мнению Навального, подразумеваются Приходько и Дерипаска соответственно. «Чем там занимался Руслан? Просто рыбачил? Нет! Там был Папа. Это были неформальные переговоры о чем-то для Руслана важном», — пишет девушка.

Как выяснили в ФБК, встреча Приходько и Дерипаски прошла у берегов Норвегии в августе 2016 года, что подтверждается сопоставлением фотографий и описаний Рыбки с геотегами и общедоступными изображениями.

По словам Навального, совместный отдых вице-премьера с олигархом, очевидно оплаченный Дерипаской, является взяткой. При этом оппозиционер упоминает элитную недвижимость Приходько — дачу площадью 1 580 квадратных метров на участке в три гектара в кооперативе «Сосны» и две соседние квартиры в Шведском тупике в Москве стоимостью около 480 миллионов рублей.

Навальный отмечает, что денег семьи вице-премьера не хватило бы и на одну такую квартиру. «Догадались, на что я намекаю? На взятки от олигархов я намекаю, конечно же», — заключил Навальный.

Источник: Алексей Навальный