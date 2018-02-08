Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» предложил не дарить букеты в День всех влюбленных и 8 Марта, так как выращивание и транспортировка срезанных цветов с других континентов наносят большой ущерб природе.

«Самый ценный и правильный подарок со всех точек зрения — живые растения в горшках для пополнения коллекции ботанического сада. Это не только спасет планету от целого ряда экологических бедствий, но и на протяжении многих лет будет дарить радость от созерцания цветов огромному количеству людей, а не единственному человеку в течение нескольких дней», — заявили в саду.