Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Амфетамины в «Додо пицце»

Следствие вызвало на допрос основателя сети «Додо пицца» Федора Овчинникова и его партнера-франчайзи Станислава Семионова по делу об организации сбыта наркотиков. С ноября по январь в заведении на проезде Дежнева обнаружили 750 граммов амфетамина. Совладелица «Додо пиццы» в Люберцах Екатерина Пронина, чья фамилия стоит на заявлении, на основании которого возбудили дело, сообщила о фальсификации своей подписи.

Польза эскорт-услуг

Алексей Навальный заподозрил вице-премьера Сергея Приходько в получении взяток, изучив соцсети и книгу сотрудницы эскорт-агентства. В инстаграме девушки оппозиционер обнаружил видео отдыха чиновника на яхте олигарха Олега Дерипаски. По мнению Навального, подобные тайные встречи позволили вице-премьеру приобрести элитную недвижимость в столице.

Флешмоб #FromRussia

Перед открытием Олимпиады в Пхёнчхане в социальных сетях начался флешмоб в поддержку спортсменов из России, выступающих на Играх под нейтральным флагом. Российские компании заменили фон своих заглавных фото в соцсетях на серый, а также добавили на обложки надписи «Supporting athletes from Russia» и хештег #FromRussia.

Бонусы пьяных судей

Инспекторам ДПС запретили отстранять судей от управления автомобилем и направлять на освидетельствование на состояние опьянения. Теперь инспектор может только составить рапорт с изложением сути нарушения, передать его руководителю

Выборы без референдумов

Центризбирком запретил местным властям называть референдумами опросы, запланированные на день выборов президента. Также глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала избирательную комиссию Московской области, которая приняла участие в организации «школьного референдума» о шестидневной учебной неделе.

Свобода для пожизненно заключенного

Осужденный к пожизненному сроку за убийство 63-летний Анвар Масалимов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению после 25 лет тюрьмы. Это первый случай такого освобождения в России. По словам Масалимова, он намерен нанять адвокатов и судиться с государством в надежде получить жилье и компенсацию «за то, что пересидел».

Премия «Зарядья»

Парк «Зарядье» получил премию международного архитектурного портала ArchDaily как лучший проект в области общественных пространств. Конкурентами «Зарядья» были проекты из Испании, Дании и Южной Кореи.

Сроки сноса «Горбушки»

Заммэра столицы Марат Хуснуллин рассказал, что точная дата сноса торгового центра «Горбушкин двор» станет известна, когда будет готова проектно-сметная документация, то есть «не раньше, чем через один год». По словам заммэра, сейчас ведутся переговоры с инвестором.