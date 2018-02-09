Российская делегация в составе 80 человек приняла участие в открытии Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Атлеты прошли по сцене под нейтральным флагом, который к тому же нес волонтер соревнований, а не один из членов команды.

В конце ноября 2017 года компания Zasport представила новую форму российских спортсменов и членов делегации для участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. В комплект вошли 72 модели, украшенные российским триколором и символикой Игр. Затем МОК запретил сборной России выступать под национальным флагом и потребовал изменить форму спортсменов. Теперь модели выполнены в белом, сером и красном цветах без национальной символики.

В состав делегации от России могли войти еще 45 спортсменов, но спортивный арбитраж не отменил решение МОК об их недопуске до Олимпиады. Это решение коснулось в том числе и призеров прошлых Игр, которых никогда не подозревали в употреблении допинга.