Олимпийская форма, представленная нами 29 ноября, полностью готова, и мы передадим ее спортсменам вне зависимости от того, поедут они на Олимпийские игры — 2018 или нет. Если говорить о новых «нейтральных» комплектах, их мы заранее не готовили. 12 декабря состоится олимпийское собрание, на котором спортсмены примут окончательное решение по поводу участия в Олимпиаде. Если команда поедет под нейтральным флагом, мы с радостью поддержим ее и внесем необходимые изменения в форму.

В любом случае олимпийская коллекция наряду с кэжуал-коллекцией будет продаваться в российских магазинах. И мы будем рады, если наши болельщики поедут в ней в Пхёнчхан и окажут максимальную визуальную и голосовую поддержку нашим спортсменам, будут петь в ней гимн с трибун. Этого запретить не может никто!