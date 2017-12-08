Есть вопросЧто будет с новой олимпийской формой сборной России?
И в чем поедут на Игры спортсмены, выступающие под нейтральным флагом
После того как Международный олимпийский комитет запретил сборной России выступать на Олимпиаде-2018 под национальным флагом, стало очевидно, что форма к Играм от бренда ZASPORT, которую обсуждал весь Рунет, российским спортсменам не пригодится. The Village выяснил, какова дальнейшая судьба коллекции и в чем на Олимпиаду поедут спортсмены, выступающие под нейтральным флагом.
Анастасия Задорина
основатель, главный дизайнер ZASPORT
Олимпийская форма, представленная нами 29 ноября, полностью готова, и мы передадим ее спортсменам вне зависимости от того, поедут они на Олимпийские игры — 2018 или нет. Если говорить о новых «нейтральных» комплектах, их мы заранее не готовили. 12 декабря состоится олимпийское собрание, на котором спортсмены примут окончательное решение по поводу участия в Олимпиаде. Если команда поедет под нейтральным флагом, мы с радостью поддержим ее и внесем необходимые изменения в форму.
В любом случае олимпийская коллекция наряду с кэжуал-коллекцией будет продаваться в российских магазинах. И мы будем рады, если наши болельщики поедут в ней в Пхёнчхан и окажут максимальную визуальную и голосовую поддержку нашим спортсменам, будут петь в ней гимн с трибун. Этого запретить не может никто!
Во что теперь могут одеть спортсменов
По данным Inside the games, разработку «нейтральных» комплектов МОК уже поручил компании Nike. Российские представители бренда отказались от комментариев. Получить оперативный комментарий от Олимпийского комитета не удалось.
Обложка: Zasport
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