Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке острой кишечной инфекции на территории Пхёнчхана.

По состоянию на 7 февраля пострадали 86 человек, из которых 63 заразились в молодежном центре Олимпиады. Больные норовирусной инфекцией выявлены среди персонала пищеблоков в медиадеревне. Это могло стать причиной инфицирования пищи и распространения инфекции.

Корейские власти проводят лабораторное обследование персонала пищеблоков и объектов торговли, а также исследование пищевых продуктов и воды. Заменены сотрудники охраны Олимпийских объектов до завершения карантина.

Ведомство просит россиян учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок.

9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане проходит торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр.

В состав делегации от России могли войти еще 45 спортсменов, но спортивный арбитраж не отменил решение МОКа об их недопуске до Олимпиады. Это решение коснулось в том числе и призеров прошлых Игр, которых никогда не подозревали в употреблении допинга.

Источник: Роспотребнадзор