Столичные полицейские не стали повторно допрашивать основателя сети «Додо пицца» Федора Овчинникова по делу о наркотиках.

Дело передали вышестоящим органам. В первый раз Овчинникова допросили 7 февраля. «В итоге я, Станислав Семионов, и наш адвокат приехали в Медведково только для того, чтобы забрать книгу о „Додо пицце“, которую я подарил на первом допросе следователю», — написал основатель сети.

Повторный допрос не состоялся. По словам следователя сегодня утром наше дело изъяли из отделения УВД Южное Медведково ... Опубликовано Федор Овчинников 9 февраля 2018 г.

Ранее совладелица «Додо пиццы» в Люберцах Екатерина Пронина сообщила о фальсификации своей подписи в заявлении об организованном сбыте наркотиков в одном из заведений сети.

Следствие подозревает основателя сети «Додо пицца» Федора Овчинниковаи его партнера-франчайзи Станислава Семионова в «поставке наркотических средств из Латинской Америки». Из заявления некоей Прониной Е. В. следует, что именно для распространения наркотиков предприниматель постоянно ездит за границу. Овчинников заявил, что не считает совладелицу пиццерии в Люберцах Екатерину Пронину причастной к заявлению. По его мнению, она сама — жертва сложившейся ситуации.

По данным The Village, пиццерия в Медведкове, где в ноябре 2017 года нашли закладку с наркотиками, зарегистрирована на компанию Семионова.

Источник: официальная страница Федора Овчинникова в Facebook