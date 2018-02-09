Роспотребнадзор рассказал, как выбирать ювелирные изделия в преддверии 14 февраля и 8 марта.

Украшения должны быть сгруппированы по их назначению и иметь опломбированные ярлыки с указанием наименования и изготовителя, вида драгоценного металла, артикула, пробы, массы, вида и характеристики вставок из драгоценных камней, а также цены.

При передаче товара покупателю продавец должен проверить наличие на нем оттиска государственного пробирного клейма России и его качество, а также оттиска именника изготовителя и сертификат на ограненный природный драгоценный камень.

Вместе с товаром покупателю должны дать товарный чек, в котором указываются наименование товара и продавца, проба, вид и характеристика драгоценного камня, артикул, дата продажи и цена товара, подпись лица, осуществляющего продажу, а на приобретенные ограненные природные драгоценные камни должны быть сертификаты.

Вернуть ювелирное изделие можно только в случае обнаружения в нем дефектов.

Источник: Роспотребнадзор