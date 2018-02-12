Столичные власти получили заявку на проведение 25 февраля в центре Москвы марша в память об убитом в 2015 году политике Борисе Немцове.

Сбор назначен на 13:00 на Калужской площади. Демонстрация пройдет с 14:00 до 16:00 по маршруту Калужская площадь — улица Якиманка — Полянка — Васильевский спуск. На Большом Москворецком мосту запланировано возложение цветов.

Предполагается, что в акции примут участие около 30 тысяч человек. По данным МВД, прошлогодний марш собрал 5 тысяч человек. Один из организаторов шествия Михаил Касьянов оценил число собравшихся в «несколько десятков» тысяч.

Кто именно подал заявку на проведение акции, не сообщается. Ранее с такой инициативой выступал сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин.

Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции пообещал дать ответ на заявку к 15 февраля.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Киллер произвел в сторону политика несколько выстрелов, четыре из которых попали в цель. Пистолет, из которого стреляли в оппозиционера, нашли в Москве-реке.

По делу арестовали пятерых выходцев из Чечни — Заура Дадаева, Анзора и Шагита Губашевых, Хамзата Бахаева и Тамерлана Эскерханова. Всем им предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или по найму. Заказчиком убийства Немцова СКР называет бывшего бойца батальона «Север» Руслана Мухудинова, который скрывается. Обвинение Мухудинову предъявлено заочно.

Источник: «Коммерсантъ»