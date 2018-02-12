Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение ввести в систему столичного каршеринга «каблуки» — автомобили, оснащенные кузовом с задней дверью, которые можно использовать для перевозки грузов.

С такой инициативой выступили представители таксомоторных и каршеринговых компаний. В частности, в Anytime указали на то, что расширение автопарка поможет «людям ездить в строительные и оптовые магазины и совершать поездки для семейного отдыха».

Соглашаясь на эксперимент, Собянин отметил, что главное — не переполнить город «маленькими грузовичками». Поэтому сначала проект должен пройти согласование у департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: «Москва»