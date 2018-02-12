В Госдуму внесли законопроект о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права.

В случае принятия поправок правообладатели получат возможность обращаться в суд для ограничения доступа к приложениям, распространяющим пиратский контент.

Как пояснил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, сейчас в законе существует лазейка, которая позволяет пиратам, «выполнив набор формальных требований, необходимых для размещения своего приложения в магазинах приложений, наживаться на пользователях смартфонов».

Источник: агентство «Москва»