Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Пожар в «Космосе»

Днем в одном из номеров на 15-м этаже гостиницы «Космос» на проспекте Мира произошел пожар. Возгорание ликвидировали в течение часа. Во время эвакуации из здания успели вывести около 230 человек из полутора тысяч зарегистрированных.

Блокировки YouTube и Instagram

YouTube и Instagram могут заблокировать, если они не удалят со своих сайтов материалы из расследования Алексея Навального о тайных переговорах вице-премьера Сергея Приходько и олигарха Олега Дерипаски. У сервисов есть время до среды, чтобы выполнить требования Роскомнадзора.

Вуз без лицензии

Рособрнадзор прекратил действие лицензии Московского института физической культуры и спорта. Также ведомство лишило государственной аккредитации Московский институт психологии, поскольку вуз не смог подтвердить соответствие качества подготовки студентов образовательным стандартам.

Законопроект о блокировке мобильных приложений

В Госдуму внесли законопроект о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права. Правообладатели могут получить возможность обращаться в суд для ограничения доступа к приложениям, распространяющим пиратский контент.

Грузовики в каршеринге

Сергей Собянин одобрил идею появления легких грузовиков в московском каршеринге. В сервисе Anytime отметили, что расширение автопарка поможет «людям ездить в строительные и оптовые магазины и совершать поездки для семейного отдыха».

Мессенджер Сбербанка

У приложения «Сбербанк Онлайн» появились функции мессенджера с денежными переводами. Новый раздел сервиса под названием «Диалоги» позиционируется как «безопасное место для общения». Собеседников можно выбрать из книги контактов в телефоне.

Новая резиденция Совета Федерации

Для Совета Федерации построят новое восьмиэтажное здание в центре Москвы. Дополнительную резиденцию площадью до 14 тысяч квадратных метров возведут на месте ветхого здания на Петровке и соединят надземным переходом с уже существующим корпусом верхней палаты парламента.