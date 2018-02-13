Министр культуры Владимир Мединский выразил беспокойство, что фильм «50 оттенков свободы» занял 70 % российского кинопроката, чем помешал продвижению отечественных картин.

Я не знаю, какие социальные задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70 % сеансов нашей киносети — естественно, это невидимая рука рынка, они ему отдавали, чем, естественно, обрушили целый ряд наших замечательных фильмов, находящихся сейчас в прокате Владимир Мединский, министр культуры

Министр отметил, что во многих странах национальный кинематограф защищен антимонопольным законодательством, однако Минкультуры пока «не нашло понимания» с Федеральной антимонопольной службой.

По данным системы ЕАИС, «50 оттенков свободы», российская премьера которого состоялась 8 февраля, занял не более 40 % кинопроката.

17 января министерство культуры внезапно перенесло премьеру картины «Приключения Паддингтона — 2» с 18 января на 1 февраля ради показа «иного фильма». Это возмутило владельцев кинотеатров, так как они уже успели продать билеты на заявленные ранее сеансы. При этом некоторые российские продюсеры вступились за Минкультуры и поддержали практику «раздвижки релизов», смещающую прокат иностранных фильмов ради российских премьер.

Источник: RNS