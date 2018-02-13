Face призвал бойкотировать выборы
Рэпер Face опубликовал в своем твиттере серию политических заявлений, призвав россиян бойкотировать президентские выборы, которые пройдут 18 марта.
Музыкант назвал Россию маленьким Советским Союзом и страной третьего мира, а также обвинил «оппозицию в стиле Навального» в неспособности предложить альтернативу. При этом Face одобрил нежелание Алексея Навального сдаваться в политической борьбе.
Кроме того, рэпер раскритиковал кандидата в президенты от коммунистов Павла Грудинина за восхваление Иосифа Сталина, а потребность выразить свою гражданскую позицию Face объяснил необходимостью для молодежи «знать правду».
Ранее Face дал интервью The Village, в котором рассказал о популярности, постиронии, феминизме, любви и панических атаках.
Источник: Face
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