Рэпер Face опубликовал в своем твиттере серию политических заявлений, призвав россиян бойкотировать президентские выборы, которые пройдут 18 марта.

Нахуй выборы, не ходите на эту хуйню и не голосуйте за эту хуйню — FACE (@faceislove) 13 февраля 2018 г.

Музыкант назвал Россию маленьким Советским Союзом и страной третьего мира, а также обвинил «оппозицию в стиле Навального» в неспособности предложить альтернативу. При этом Face одобрил нежелание Алексея Навального сдаваться в политической борьбе.

Как раз таки он молодец в том, что ему похуй на то, что его прессуют, но то, что он нихуя толкового не предлагает с этим вообще не связано, предлагать ему никто не мешает https://t.co/GkumdMpzM6 — FACE (@faceislove) 13 февраля 2018 г.

Кроме того, рэпер раскритиковал кандидата в президенты от коммунистов Павла Грудинина за восхваление Иосифа Сталина, а потребность выразить свою гражданскую позицию Face объяснил необходимостью для молодежи «знать правду».

И да, я не собираюсь предлагать сам лекарство для этой страны, потому что она неизлечимо больна, я просто буду говорить правду , пусть молодежь знает — FACE (@faceislove) 13 февраля 2018 г.

Я не строю из себя кандидата в президенты, чтобы что-то предлагать, просто так как я имею влияние на большую часть молодежи в этой стране, я хочу, чтобы они знали правду - не более https://t.co/R89zVhDMHS — FACE (@faceislove) 13 февраля 2018 г.

Когда Русская нефть и русский газ станут нахуй в мире никому не нужны, тогда и будет веселье в этой стране снова и все эти пидоры будут висеть на столбах, а будет это скорее, чем вы думаете)) — FACE (@faceislove) 13 февраля 2018 г.

Ранее Face дал интервью The Village, в котором рассказал о популярности, постиронии, феминизме, любви и панических атаках.

Источник: Face